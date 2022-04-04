Названы сроки полного самообеспечения России семенами отечественного картофеля

В Минобрнауки заявили, что Россия сможет обеспечить себя семенами картофеля к 2025 году

Российские научные организации совместно с предприятиями в 2021 году произвели около 20 тысяч тонн элитных семян, что составляет почти половину потребности российского рынка. Общая посевная площадь под картофель в стране составила более 1,1 миллиона гектар, валовой сбор — более 18,2 миллионов тонн. При сохранении таких темпов производительности Россия уже к 2025 году будет полностью обеспечивать себя семенами, заявили в министерстве.

За последние несколько лет зарегистрировано 29 новых отечественных сортов картофеля, как столовых, так и пригодных для переработки. Отечественные селекционные разработки сопоставимы с иностранными аналогами, а по некоторым показателям, например, продуктивности и устойчивости к заболеваниям, их превосходят, подчеркнули в Минобрнауки.

Как отмечается, доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации установлен уровень самообеспеченности Российской Федерации по картофелю в 95 процентов.

В различных торговых сетях используют отечественные сорта картофеля «Василек», «Северное сияние», «Варяг», «Надежда», «Люкс», «Казачок», «Смак».

«Задача подведомственных Минобрнауки России научно-исследовательских организаций аграрного профиля — совместно с реальным сектором экономики полностью обеспечить страну семенами высших репродукций отечественной селекции картофеля. Для этого НИИ продолжают работу над созданием и усовершенствованием существующих конкурентоспособных отечественных сортов, не уступающих по характеристикам иностранным аналогам, а также увеличивают объем их производства для обеспечения продовольственной безопасности страны, ее независимости от зарубежных поставок семенного материала. Для ускорения селекционного процесса и коммерциализации разработок в рамках нацпроекта "Наука и университеты" создано 14 новых лабораторий в области селекции, семеноводства и молекулярно-генетических исследований, а также шесть селекционно-семеноводческих центров в области картофелеводства», — рассказал директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров.

На базе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра создан уникальный селекционный центр.

«Он позволяет проводить селекцию картофеля на более высоком уровне благодаря технологии MAS — маркер-ориентированной селекции. В двух теплицах общей площадью почти 600 квадратных метров растет более 20 тысяч растений картофеля. Фитотронная установка позволит получать около 150 тысяч мини-клубней семенного картофеля в год. Всего в стране пока пять подобных селекционных центров. Благодаря их возможностям и господдержке регионам вскоре удастся наладить промышленное производство отечественных семян и обеспечить качественным посадочным материалом сельхозтоваропроизводителей», — сказала главный научный сотрудник центра, доктор сельскохозяйственных наук Елена Шанина.

В 2021 году ученые центра зарегистрировали в Государственном реестре селекционных достижений новый сорт картофеля «Легенда», а в 2022 году — сорт «Арго». Как отмечается, урожай можно будет собирать уже в начале июля. Предполагается, что будет выходить до 50 тонн с гектара. Всего в 2021 году центр реализовал 36 тонн оригинального материала картофеля.

