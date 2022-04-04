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Верховный суд пересмотрит дело трех охранников НКВД убитого в 1934 году Кирова

Верховный суд рассмотрит засекреченное дело сотрудников НКВД из охраны Сергея Кирова
Сергей Киров

Сергей Киров. Фото: Globallookpress.com

Верховный суд России пересмотрит дело троих сотрудников НКВД, охранявших убитого в 1934 году Сергея Кирова. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, рассмотрение дела по представлению Генеральной прокуратуры в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского пройдет 6 апреля в закрытом режиме. Материалы дела осужденных в 1935 году по статье «Халатность» силовиков до сих пор засекречены.

Им вменялось то, что они проигнорировали сообщение гражданки Волковой о готовящемся покушении на руководителя ленинградской парторганизации Сергея Кирова. Позже женщина по приказу НКВД была отправлена в психиатрическую клинику. Бальцевич получил 10 лет лагерей, Мосевич и Янушевский по два года. Всего по уголовному делу были осуждены 12 человек.

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Владимир Седов
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