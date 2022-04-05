Глава Южной Осетии оценил возможность вхождения республики в состав России

Глава Южной Осетии Бибилов назвал реальным вхождение республики в состав РФ

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов оценил возможность вхождения республики в состав России. По его мнению, в настоящее время это «реально». Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня это окно возможностей есть, сегодня мы еще раз подчеркиваем, что столетнее, фактически столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав Российской Федерации реально​​​. Упускать эту возможность мы просто не имеем права», — заявил Бибилов.

Глава республики также допустил проведение двух референдумов в республике: первый — о вхождении в состав России, а после него — об объединении с Северной Осетией. Бибилов пояснил, что осуществить прямое вхождение Южной Осетии в состав России и сразу после этого ее прямое объединение с Северной не позволяет законодательство.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав России. Для этого, отметил он, в республике в ближайшие месяцы намерены провести референдум. Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева рассказала, что референдум состоится после выборов президента в республике, которые пройдут 10 апреля.