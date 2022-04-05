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Президент Южной Осетии допустил проведение двух референдумов

Президент Южной Осетии Бибилов допустил проведение двух референдумов в республике
Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости допустил проведение двух референдумов в республике: первый — о вхождении в состав России, а после него — об объединении с Северной Осетией.

Как объяснил Бибилов, осуществить прямое вхождение Южной Осетии в состав России и сразу после этого ее прямое объединение с Северной не позволяет законодательство. «Когда уже Южная Осетия будет в составе России, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — сказал он.

Глава республики обратил внимание на то, что примеры объединения российских регионов уже имеются. «Тогда уже должно быть два референдума в двух субъектах РФ. Это два этапа, можно сказать, развития ситуации, объединение осетин и Осетий», — заключил Бибилов.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав России. Для этого, отметил он, в республике в ближайшие месяцы намерены провести референдум. Кроме того, Бибилов допустил объединение Южной и Северной Осетии — но только в случае вхождения в состав России.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева рассказала, что референдум состоится после выборов президента в республике, которые пройдут 10 апреля.

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Марина Совина
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