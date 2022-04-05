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В ООН начали расследовать заявления о применении Украиной кассетных боеприпасов

Замгенсека ООН заявила о расследовании применения ВСУ кассетных боеприпасов

Фото: Globallookpress.com

Организация Объединенных Наций (ООН) расследует заявления о применении военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что замгенсека ООН также призвала Киев немедленно освободить задержанных на Украине журналистов, соблюдать права и относиться достойно ко всем военнопленным.

Ранее военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) сообщил, что ВСУ при обстрелах города Попасная используют начиненные фосфором снаряды. Он также заявил, что украинские военные применяют в Донбассе кассетные боеприпасы и противопехотные мины.

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До этого глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала Москву и Киев расследовать инциденты с, предположительно, имевшими место пытками военнослужащих на Украине. По ее словам, организация проверяет все появившиеся материалы и изучает видеозаписи с обеих сторон, а увиденное «вызывает серьезную обеспокоенность».

В марте стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) без каких-либо обвинений задержала в Киеве нескольких оппозиционных журналистов и общественных деятелей. В частности, речь идет о киевском писателе и журналисте Яне Таксюре и политологе и публицисте Дмитрии Джангирове. Позднее Таксюру вменили дело о государственной измене.

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Георгий Нестеров
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