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«Анчартед» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в России

Фильм «Анчартед: на картах не значится» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в России

Кадр: фильм «Анчартед: На картах не значится»

Фильм «Анчартед: на картах не значится» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в российском прокате. На это указывают данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

По итогам прошедших выходных картина собрала более 1,3 миллиарда рублей. В день премьеры «Анчартед» принес 48 миллионов рублей. До этого подобный рекорд удерживал «Варкрафт», снятый в 2016 году по мотивам культовой стратегии в реальном времени Warcraft.

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По сюжету ленты «Анчартед: на картах не значится», соперники Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан стали союзниками и искателями приключений. Героям предстоит разгадать одну из величайших тайн в истории человечества.

Главные роли исполнили Том Холланд и Марк Уолберг, антагониста сыграл Антонио Бандерас. В фильме также снялись София Тейлор Али и Тати Габриэль. Режиссером проекта выступил Рубен Фляйшер, известный по лентам «Веном» и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».

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Сергей Равин
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