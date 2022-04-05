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В Госдуме оценили вероятность блокировки «Википедии»

Депутат Госдумы Боярский назвал высокой вероятность блокировки «Википедии»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сетевая энциклопедия «Википедия» может быть заблокирована, если откажется выполнять требования Роскомнадзора удалить материалы с фейками о спецоперации на Украине. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что вероятность достаточно высока, требования Роскомнадзора нужно выполнять, а если они не будут выполнены, то нужно закрыть. Вот и все», — оценил депутат возможность блокировки «Википедии».

Ранее 5 апреля Роскомнадзор отправил новое уведомление сетевой энциклопедии из-за статьи с недостоверной информацией о спецоперации на Украине. В регуляторе заявили, «Википедия» стала новой линией постоянных информационных атак на россиян, и посчитали, что ресурс продвигает исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

4 апреля стало известно, что сетевая энциклопедия получила от ведомства пять новых требований об удалении материалов. В тот же день директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила проверить ресурс в связи с распространением «циничных фейков о спецоперации Вооруженных сил России». 31 марта сообщалось о планах Роскомнадзора составить протокол в отношении сетевой энциклопедии из-за статьи с фейками о спецоперации на Украине.

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Асель Минбаева
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