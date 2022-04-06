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Ирландия поддержала идею вступления Украины в Евросоюз

Премьер Ирландии Мартин заявил, что поддерживает вступление Украины в ЕС

Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз и настаивает на том, чтобы против России ужесточили санкции. Об этом заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин, цитату приводит ТАСС.

«Я приветствовал подачу этой заявки, а сегодня утром в этой палате я вновь заявляю о том, что мы ее поддерживаем. Определять политическую ориентацию страны — демократическое право Украины и ее народа», — подчеркнул политик.

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28 февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опасается, что вступление Киева в ЕС возможно только через вступление в НАТО, однако доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин убежден, что это не обязательное условие.

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Виктория Кондратьева
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