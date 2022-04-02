Политолог рассказал о перспективе вступления Украины в ЕС

Политолог Топорнин: Украина фактически начала процедуру вступления в ЕС

У Украины есть шансы на вступление в Европейский союз, но это весьма длительный процесс, который может затянуться на долгие годы. При этом стране не обязательно становиться членом НАТО. О перспективе Украины стать частью ЕС в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Процесс вступления уже начался, считает политолог. По его словам, Киев упорно идет к этой цели уже долгие годы.

«Фактически это происходит сейчас. Вступление в ЕС — это не одномоментное действие, оно растянуто во времени. Необходимо осуществить различные преобразования, чтобы быть готовыми к членству в Евросоюзе, особенно в экономической сфере. Практика показывает, что это растягивается на годы и десятилетия. Сейчас Украина находится на этапе оформления статуса кандидата в члены Евросоюза. Насколько я понимаю, она будет получать этот статус по ускоренной процедуре. Принятие страны в кандидаты тоже занимает определенное время, потому что тоже требует согласования между странами, ратификации и так далее», — объяснил он.

Как написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, некоторые страны получили статус кандидатов на вступление в ЕС только через вступление в НАТО. Но по мнению Николая Топорнина, это не является обязательным условием.

«Есть страны, которые не являются членами НАТО в ЕС, например Финляндия или Швеция. Среди стран-кандидатов находится Сербия, которая не собирается вступать в НАТО. Кто-то говорит, что раньше была такая логика, что обязательно вступать в оборонительный союз, особенно малым странам, у которых слабые армии. Но это не прописано ни в одном документе», — сказал политолог.

Для России нет рисков из-за того, что приграничное государство может стать членом Евросоюза, отметил Топорнин.

У нас есть четыре наших соседа — Финляндия, Латвия, Эстония, в меньшей степени Литва, страны Европейского союза. Нам проще и лучше сотрудничать с единым целым ЕС, потому что это наш главный экономический и идеологический партнер, так сложилось исторически Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

По мнению Медведева, Россия не будет препятствовать попыткам Киева интегрироваться в ЕС.

«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО. Это взаимозависимые организации», — написал председатель Совбеза России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой заявил, что увидел конкретику в обсуждении членства Украины в ЕС.

После переговоров России и Украины в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что предложения Киева включают пункт о том, что Москва не будет против вступления Украины в объединение.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз.