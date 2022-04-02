Зеленский увидел конкретику в обсуждении членства Украины в ЕС

Президент Зеленский заявил, что в обсуждении членства Украины в ЕС прозвучала конкретика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увидел конкретику в ходе обсуждения членства в Евросоюзе (ЕС). Его слова в субботу, 2 апреля, приводит ТАСС.

Лидер Украины обсудил вступление страны в ЕС на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве. По словам Зеленского, в ходе переговоров также обсуждались поставки оружия Украине и усиление антироссийских санкций.

Говорили о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть Владимир Зеленский президент Украины

«Украина — это Европа больше, чем когда-либо прежде»

Переговоры Зеленского с Метсолой состоялись 1 апреля в Киеве. Во время визита на Украину глава Европарламента подтвердила поддержку стремления Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз, отметив, что «Украина — это Европа больше, чем когда-либо прежде». Она выступила с такими словами во время встречи с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Я здесь, чтобы сказать вам, что мы с вами, в хорошие и трудные времена. Мы никогда не покинем вас. Виновные понесут ответственность за то, что они здесь совершили. Нам нужны все более жесткие санкции Роберта Метсола председатель Европарламента

Метсола также пообещала, что ЕП поможет Украине восстановить разрушенные объекты на территории Украины и оказать поддержку беженцам. Кроме того, Европа окажет финансовую, гуманитарную и военную помощь официальному Киеву.

Председатель Европарламента также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем: они также обсуждали желание Киева присоединиться к ЕС. Шмыгаль заявил, что Украина готова к этому, и призвал Метсолу продолжать вводить санкции против РФ.

Чем рискует РФ?

В случае вступления Украины в Европейский Союз (ЕС) Россия может столкнуться с рядом рисков. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

Если Украина вступит в Европейский Союз, она будет пользоваться преимуществами такого сотрудничества, что в обозримом будущем может негативно отразиться на отношениях между Российской Федерацией и Украиной Тиберио Грациани аналитик центра Vision & Global Trends

По словам специалиста, НАТО, скорее всего, будет вынуждена пересмотреть свою достаточно жесткую позицию относительно того, что Украина имеет право самостоятельно принимать решение о вступлении в альянс, и что Россия не должна оказывать влияние на этот процесс. Вероятно, вместо этого НАТО начнет продвигать вхождение страны в Евросоюз. В то же время он напомнил, что ЕС и альянс плотно сотрудничают в сфере безопасности и обороны уже на протяжении 15 лет.

Реакция России

Предложения Киева, озвученные на российско-украинских переговорах, включают пункт о том, что Россия не станет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз (ЕС), заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз Владимир Мединский помощник президента России

Ранее Мединский рассказал, что Россия в ходе переговоров получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Он также сообщил, что предложения Киева включают отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, а также запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск.

Какие страны выступили против?

Несмотря на мнение главы Европарламента, некоторые страны ЕС выступили против рассмотрения вопроса о включении Украины в Евросоюз. Среди них — Германия и Нидерланды, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты агентства ссылаются на сообщения дипломатов. По словам источников, представители ряда стран — например, Германии и Нидерландов — полагают, что сперва исполнительные органы ЕС должны высказать свое мнение о готовности Украины к получении этого статуса.

Собеседники заметили, что в первую очередь необходимо оказать Украине практическую помощь, «а не начинать процесс, который может занять не менее десяти лет». Напротив, представители государств, в которых поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины, считают, что запуск процесса получения членства был бы символическим жестом поддержки.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее сам заявил что вступление в Евросоюз (ЕС) Грузии, Молдавии и Украины — не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. Как он отметил, в первую очередь нужно «преодолеть» войну. Канцлер ФРГ призвал сделать все возможное, чтобы «перспективы развития Украины были хорошими».

Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть — она уже идет, а позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, чтобы страна не была полностью разрушена, чтобы миллионы людей не погибли Олаф Шольц канцлер ФРГ

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что считает невозможным рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия.