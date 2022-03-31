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В Италии предупредили о рисках для России в случае вступления Украины в ЕС

Политолог Грациани предупредил о сотрудничестве Украины с НАТО в случае вступления в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

В случае вступления Украины в Европейский Союз (ЕС) Россия может столкнуться с рядом рисков. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

По словам специалиста, НАТО, скорее всего, будет вынуждена пересмотреть свою достаточно жесткую позицию относительно того, что Украина имеет право самостоятельно принимать решение о вступлении в альянс, и что Россия не должна оказывать влияние на этот процесс. Вероятно, вместо этого НАТО начнет продвигать вхождение страны в Евросоюз. В то же время он напомнил, что ЕС и альянс плотно сотрудничают в сфере безопасности и обороны уже на протяжении 15 лет.

«Если Украина вступит в Европейский Союз, она будет пользоваться преимуществами такого сотрудничества, что в обозримом будущем может негативно отразиться на отношениях между Российской Федерацией и Украиной», — рассказал Грациани.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что предложения Киева включают пункт о том, что Россия не станет препятствовать вступлению страны в Евросоюз. По его словам, российская сторона не возражает против этого.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ее рассмотрение невозможно в условиях продолжающегося конфликта.

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Валентина Шварцман
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