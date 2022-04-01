Украину пообещали быстрее признать кандидатом на членство в ЕС

В ЕП заявили, что Украину признают кандидатом на членство в ЕС «официально и быстро»

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Она выступила с такими словами во время встречи с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает ТАСС.

Метсола также пообещала, что ЕП поможет Украине восстановить разрушенные объекты на территории Украины и оказать поддержку беженцам. Кроме того, Европа окажет финансовую, гуманитарную и военную помощь официальному Киеву.

Председатель Европарламента также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем: они также обсуждали желание Киева присоединиться к ЕС. Шмыгаль заявил, что Украина готова к этому, и призвал Метсолу продолжать вводить санкции против РФ.

При этом ранее Германия, Нидерланды и некоторые другие страны выступили против рассмотрения вопроса о включении Украины в Евросоюз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает невозможным рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия.