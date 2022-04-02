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Медведев раскрыл позицию России по членству Украины в ЕС

Медведев заявил о невозможности вступления Украины в Евросоюз без членства в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не сможет вступить в Европейский союз без членства в НАТО, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик добавил, что Россия не будет препятствовать попыткам Киева интегрироваться в ЕС. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации», — прокомментировал ситуацию Медведев.

Медведев добавил, что Североатлантический альянс фактически является «старшим партнером» для Европейского союза, а в конечном итоге обе организации подчиняются политической воле США. Поскольку Киев согласился на внеблоковый статус Украины, Медведев усомнился и в перспективах Украины оказаться в ЕС.

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Черногория и Македония является странами-кандидатами на вступление в Европейский союз, при этом обе страны уже вступили в НАТО. Подгорица получила статус кандидата в 2010 году, а Скопье — еще с 2005.

Ранее зампред Совбеза рассказал о превращении Польши в передовой рубеж НАТО. Политик добавил, что, несмотря на усилия Варшавы, в реальности Вашингтон не рассматривает ее в качестве стратегического партнера.

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Дмитрий Настасьев
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