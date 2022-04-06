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Россиянка отправилась на отдых в Турцию и раскрыла ситуацию с ценами на курорте

Российская туристка заявила о росте цен в турецкой Анталье на 30 процентов

Фото: Pixabay

Российская туристка, побывавшая в апреле на отдыхе в Турции, пожаловалась на резкий рост цен на курорте. Актуальную обстановку она раскрыла порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась путешественница, она решила отправиться на отдых, так как поняла, что «ждать больше нельзя» — девушка откладывала отпуск с 2020 года. В итоге, к депозиту, который был на счету у туроператора, ей пришлось добавить еще 30 тысяч рублей. Так, отдых в пятизвездочном отеле с прямым перелетом до Антальи обошелся ей в 150 тысяч рублей на двоих.

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«Часто заходили за продуктами в магазины и, по ощущениям, цены в Турции за год выросли на 30 процентов как минимум! Раньше всегда казалось, что продукты и рестораны в Турции стоят каких-то смешных денег, сейчас же уже смотришь на цену, прежде чем что-то покупать», — заявила автор отзыва.

Еще один минус поездки — отсутствие в апреле лежаков и зонтиков на пляже. Тем не менее туристка отметила, что погода на курорте была теплой (температура воздуха плюс 23-25 градусов), а «купальщиков с каждым днем становится все больше».

Ранее в марте российская туристка, побывавшая в ОАЭ, рассказала об особенностях отдыха в Дубае. Так, по словам путешественницы, на курорте не работают банковские карты, в том числе карта «Мир». Кроме того, цены в эмирате выросли в два раза, так как дирхам привязан к курсу доллара.

Дарья Рыбак
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