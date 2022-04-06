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«Газпром» прокомментировал процесс перехода на оплату за газ в рублях

«Газпром» работает над переходом на оплату за газ в рублях

Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Газпром» работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, прокомментировал процесс перехода зампред правления компании Виталий Маркелов, передает РИА Новости.

«Газпром» начал с 1 апреля рассылать импортерам уведомления о переходе на новую систему оплаты. В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах покупки российского газа. Желающие приобрести топливо должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные в той же кредитной организации.

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Новый порядок расчета вступил в силу с 1 апреля. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки не остановятся при переходе на новую схему оплаты.

Страны «Большой семерки» говорили, что не будут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. Позже стало известно, что, например, венгерская компания обсуждает с «Газпромом» возможность платить за газ в рублях.

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Мария Строителева
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