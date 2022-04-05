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Венгерская компания обсуждает с «Газпромом» возможность платить за газ в рублях

Посол Станиславов сообщил, что венгерская MVM обсуждает с «Газпромом» оплату газа в рублях

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» возможность перевода расчетов за газ на российскую валюту. Об этом РИА Новости рассказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с "Газпром экспортом", эти вопросы (о переводе расчетов в рубли — прим. «Ленты.ру») обсуждаются», — рассказал дипломат.

При этом посол уточнил, что комментарии официальных лиц Венгрии на эту тему ему неизвестны.

Ранее латвийская энергетическая компания Latvijas Gāze заявила о возможности оплаты российского газа в рублях. Согласно заявлению компании, в настоящее время ведется анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам. В свою очередь представители европейских стран указывали, что в контрактах значится другая валюта. Страны «Большой семерки» заявляли, что не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы.

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Марина Совина
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