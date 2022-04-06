Бастрыкин потребовал установить виновных в гибели жителей Изюма после атаки ВСУ

СКР расследует атаку ВСУ по жилым кварталам Изюма, в результате чего погибли мирные жители

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал установить причастных из числа украинских силовиков к атаке на жилые кварталы города Изюм, в результате которой погибли мирные жители. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователям поручено выяснить, кто отдавал приказы о применении запрещенных средств ведения войны против мирного населения.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили против людей кассетные боеприпасы, которые обладают высокими поражающими свойствами для уничтожения объектов на большой площади. Действия украинских военнослужащих нарушают нормы международного права, в частности, Конвенции по кассетным боеприпасам.

В результате удара реактивной артиллерии ВСУ погибло несколько мирных жителей, семеро получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).