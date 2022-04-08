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Спорт

Глушаков дал совет уезжающим из РПЛ легионерам

Глушаков посоветовал уезжающим из РПЛ легионерам отказаться от критических высказываний

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков посоветовал уезжающим из Российской Премьер-лиги (РПЛ) легионерам отказаться от критических высказываний. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«У каждого в голове свои тараканы и мысли. Не могу никого осуждать. Просто если уезжаешь из России, то не надо ничего говорить вслед. Тебя и твою семью здесь кормили, поили и одевали. Ушли и ушли», — заявил Глушаков. Футболист также предположил, что легионеры принимали решение об отъезде из РПЛ не самостоятельно.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров.

Глушаков в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате России. Полузащитник забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.

Алексей Гусев
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