Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заявила о нежелании ВФЛА защищать спортсменов в суде

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила о нежелании Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) защищать спортсменов после их отстранения от международных соревнований. Ее слова приводит РИА Новости.

«ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы апелляцию в суд. О чем атлеты в том числе просили в своем письме, ответ на которое мы так и не получили», — сказала спортсменка. Она привела в пример российских саночников, которые опротестовали отстранение, в то время как ВФЛА не сделала ничего для защиты атлетов.

1 марта World Athletics отказалась допускать российских и белорусских легкоатлетов до участия в международных стартах. После этого исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так как не видит в этом смысла.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира.