Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 4-й матч
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|29-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Севилья
Сегодня
22:00 (Мск)
Гранада
Испания - Примера|31-й тур
Спорт

Ласицкене заявила о нежелании ВФЛА защищать спортсменов

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заявила о нежелании ВФЛА защищать спортсменов в суде

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила о нежелании Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) защищать спортсменов после их отстранения от международных соревнований. Ее слова приводит РИА Новости.

«ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы апелляцию в суд. О чем атлеты в том числе просили в своем письме, ответ на которое мы так и не получили», — сказала спортсменка. Она привела в пример российских саночников, которые опротестовали отстранение, в то время как ВФЛА не сделала ничего для защиты атлетов.

1 марта World Athletics отказалась допускать российских и белорусских легкоатлетов до участия в международных стартах. После этого исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так как не видит в этом смысла.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Обнародованы предварительные данные о численности населения России
В показе Prada разглядели поддержку российской спецоперации на Украине
В Москве магазин Chanel обклеили стикерами с Гитлером
RuTube начнет лицензировать зарубежный контент на платформе
Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном
Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС
Россиянам дали совет насчет покупки долларов
В Кремле ответили на заявления Европы о нарушении санкций
Названы главные привычки долгожителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.