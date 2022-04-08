В западных санкциях увидели возможность для россиян уйти от налогов

Юрист Богданов увидел в санкциях возможность для россиян уйти от уплаты налогов

Председатель фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов увидел в западных санкциях, введенных против России, возможность для граждан уйти от уплаты налогов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Речь идет о решении западных стран приостановить обмен налоговой информацией с Россией. Юрист объяснил, что своими санкциями они фактически создают россиянам возможности уклонения от своих обязательств по уплате налогов в отношении своих зарубежных счетов и доходов, так как у налоговых органов значительно уменьшается количество возможностей для выявления нарушений.

Как отметил Богданов, в ближайшее время российские налоговики не будут получать информацию о доходах россиян и их компаний в этих странах, а, значит, не смогут корректно выставлять им налоги.

«Но российским налоговым резидентам, живущим в Европе, все же не стоит обольщаться относительно нынешней ситуации», — предупредил эксперт. Так, по его словам, власти Германии уже заявили, что не будут выплачивать российским компаниям и гражданам, зарегистрированным в немецкой юрисдикции, никаких компенсаций. Это также сузит возможности россиян по использованию счетов в зарубежных банках. «Согласно российскому валютному законодательству, список операций с иностранными лицами через зарубежные счета в стране, с которой не ведется автообмен, существенно ограничен», — указал Богданов.

При этом, в случае нормализации отношений налоговый обмен между Западом и Россией восстановится. В этом случае все нарушения будут выявлены, а нарушителям придется не только выплатить налог полностью, но, возможно, и понести административное или уголовное наказание, предупреждает Богданов.

В марте Великобритания решила заморозить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией из-за спецоперации на Украине. Обмен налоговой информацией осуществлялся в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения. Теперь остановлено любое налоговое сотрудничество с этими странами: Россия и Белоруссия не будут получать информацию ни по одному из трех имеющихся механизмов (обмену информации по запросу, единому стандарту по обмену налоговой информацией и межстрановой отчетности).