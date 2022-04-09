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«Зенит» обыграл «Ахмат»

«Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

«Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Первый гол в матче был забит на 39-й минуте. Точный удар с передачи Андрея Мостового нанес Юри Алберто. На 90-й минуте Александр Ерохин сделал счет 2:0 в пользу «Зенита».

«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ. В активе команды Сергея Семака 52 очка после 24 матчей. Ближайший преследователь сине-бело-голубых — столичное «Динамо». Отставание москвичей от лидеров чемпионата составляет три очка.

Ранее в рамках 24-го тура «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Нижний Новгород». «Химки» одержали победу над ЦСКА со счетом 4:2, а «Краснодар» оказался сильнее «Рубина» (1:0).

Николай Костюков
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