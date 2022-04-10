Жулин связал завершение карьеры фигуристкой из США с отстранением россиянок

Жулин заявил, что американка Лью завершила карьеру из-за отстранения российских соперниц

Тренер Александр Жулин связал завершение карьеры американской фигуристкой Алисой Лью с отстранением российских соперниц. Его слова передает ТАСС.

«Она же понимает, что это все не по-настоящему. Если обыграть [Анну] Щербакову и [Александру] Трусову — это да. А так — чего кататься?» — заявил он. Жулин предположил, что спортсменка устала находиться в постоянном стрессе. При этом он отметил, что Лью была лучшей фигуристкой из США за последнее время.

Жулин также высказался о прошедшем во Франции чемпионате мира по фигурному катанию, до которого российские спортсмены не были допущены решением Международного союза конькобежцев (ISU). «У меня, например, интерес к фигурному катанию очень резко упал после того, как наших убрали», — поделился он.

Ранее, 9 апреля, 16-летняя Лью объявила о завершении карьеры и призналась, что достигла своих целей в спорте и намерена двигаться по жизни дальше. Она добавила, что решила больше времени проводить с семьей.

На чемпионате мира-2022 Лью завоевала бронзовую медаль, уступив японке Каори Сакамото и бельгийке Луне Хендрикс. На Олимпиаде в Пекине американка показала седьмой результат. Победу на Играх одержала россиянка Анна Щерабкова, на втором месте остановилась ее соотечественница Александра Трусова.