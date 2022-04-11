BadComedian сообщил о блокировке его обзоров во «ВКонтакте» по обращению правообладателей

Российский блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, пожаловался на блокировку его обзоров в соцсети «ВКонтакте». Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

Блогер опубликовал скриншот из «ВКонтакте», согласно которому, на платформе был ограничен доступ к трем видео, посвященным российским фильмам «Движение вверх», «На районе» и «Елки 5», размещенным на YouTube. Указано, что ролики были изъяты по обращению правообладателей.

«Когда еще даже не пытался перейти на плеер "ВК", а там уже заранее заблочили обзоры», — написал Баженов.

Ранее стало известно, что российские разработчики запустили сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Его пользователям пообещали, что они смогут перейти на другую платформу за несколько простых шагов.

9 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что в России в любой момент могут ограничить доступ к YouTube, если его администрация не поменяет политику в отношении российских каналов. При этом он уточнил, что точные сроки блокировки видеохостинга в России не определены. О возможной блокировке YouTube также предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Перед этим Google заблокировал канал Госдумы на YouTube без возможности восстановления. Позже компания объяснила такую меру соблюдением закона о санкциях.