Безос поддержал идею Маска о приюте для бездомных в штаб-квартире Twitter

Джефф Безос поддержал идею Илона Маска о приюте для бездомных в штаб-квартире Twitter

Основатель Amazon Джефф Безос поддержал идею Илона Маска сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

По словам Безоса, для этих целей можно выделить если не всю штаб-квартиру, то хотя бы ее часть. Он прикрепил к записи ссылку на статью в издании GeekWire, посвященную открытию приюта для бездомных в кампусе Amazon в Сиэтле.

«Или частично. Это отлично сработало, и упрощает работу для сотрудников, которые хотят стать волонтерами», — написал он.

Ранее предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско приют для бездомных. Он заявил, что там все равно «никто не появляется». Более 91 процента из проголосовавших (1,85 миллиона пользователей) поддержали идею.