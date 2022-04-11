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Россиянам рассказали о возможности компенсации за врачебную ошибку

Юрист Третьякова рассказала, что россияне могут получить компенсацию за врачебную ошибку

Фото: pixabay.com

Юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что россияне могут получить компенсацию за врачебную ошибку.

Так, закон позволяет пациенту получить возмещение причиненного вреда и компенсацию морального вреда. Однако по вопросам возмещения вреда чаще всего требуется медицинская экспертиза, также суды устанавливают наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом. Поэтому в спорных моментах в возмещении вреда суды первых инстанций отказывают, объяснила Третьякова.

Получить компенсацию морального вреда проще в связи со сложившейся юридической практикой, поскольку достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента или его близких родственников. Такие иски суды удовлетворяют чаще, заключила юрист.

Ранее адвокат Евгения Рыжкова рассказала, что в случае смерти пенсионера при определенных условиях его родственники имеют право на получение пенсии по наследству. Юрист объяснила, что начисленные, но не полученные суммы страховой пенсии могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые жили вместе с получавшим пенсию человеком на день его смерти. Для получения данной суммы им необходимо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ в течение полугода со дня кончины человека.

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Марина Совина
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