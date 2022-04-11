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В Липецкой области пройдет «Пир по-елецки»

В Ельце пройдет конкурс на лучшее национальное блюдо

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В Ельце 14 мая в Детском парке пройдет городской смотр-конкурс на лучшее блюдо национальной кухни «Пир по-елецки» среди образовательных организаций. Об этом сообщает Gorod48.ru.

В конкурсе могут принять участие ученики образовательных организаций и организаций дополнительного образования от 5 до 18 лет и педагогические работники. Будет несколько номинаций: «Лучшее национальное блюдо», «Любимое блюдо моей семьи», «Бабушкины кулинарные рецепты» и «Пироги и пирожки».

Блюда, представленные на конкурс, должны иметь названия. Презентацию можно дополнить элементами быта народа, музыкальным сопровождением и работой аниматорской группы по представлению культуры народа.

При защите национального блюда участник не более трех минут представляет его концепцию, историю появления и рецепт.

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Варвара Кошечкина
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