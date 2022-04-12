Польский футбольный клуб разорвал контракт с российским футболистом

Польский футбольный клуб «Заглембе» разорвал контракт с российским футболистом Башкировым

Польский футбольный клуб «Заглембе» разорвал контракт с российским полузащитником Евгением Башкировым. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение с российским футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В команде пожелали Башкирову удачи и поблагодарили за сотрудничество.

Хавбек является воспитанником петербургского «Зенита». Он перешел в польский клуб в феврале 2020 года. В составе «Заглембе» спортсмен провел 45 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

7 апреля два российских футболиста были вынуждены покинуть чешские клубы из-за отказа в рабочих визах. Максим Матвеев рассказал, что ушел из «Динамо» из Ческе-Будеевице, а Евгений Назаров, заявивший о поступавших от чехов угрозах, расторг контракт с «Богемианс».