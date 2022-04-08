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Вынужденный покинуть европейский клуб российский футболист рассказал об угрозах

Вынужденный покинуть чешский «Богемианс» российский футболист Назаров заявил об угрозах

Фото: Bohemians Praha 1905

Российский футболист Евгений Назаров, вынужденный расторгнуть контракт с чешским «Богемианс» из-за отказа в рабочей визе, рассказал о поступавших ему угрозах. Его слова приводит «Матч ТВ».

Назаров поблагодарил европейский клуб за предоставленную квартиру и машину с чешскими номерами, так как в противном случае передвигаться по городу ему было бы небезопасно. «Мне писали, что мне должно быть стыдно из-за того, что я русский и прочее. В Чехии везде украинские флаги, даже на машинах», — заявил футболист.

Назаров покинул «Богемианс» 7 апреля, контракт с которым на правах свободного агента он подписал в январе этого года. Футболист является воспитанником «Краснодара».

7 апреля еще один российский футболист Максим Матвеев рассказал о том, как его вынудили уйти из чешского «Динамо» из Ческе-Будеевице. Чешское посольство не подтвердило ему визу, из-за чего клуб расторгнул контракт с Матвеевым.

Андрей Стрельцов
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