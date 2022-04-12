В Мариуполе опровергли химатаку на город

Жители Мариуполя опровергли химатаку украинских силовиков на город

Жители Мариуполя опровергли появившиеся в ряде СМИ утверждения о якобы атаке украинских силовиков на город с применением химических веществ. Об этом сообщает РИА Новости.

По заявлениям горожан, которые остаются в городе, никаких подобных происшествий не было, последствий применения химоружия нет.

Ранее украинские военнослужащие заявили о якобы применении ДНР химического оружия в Мариуполе. После этого представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин опроверг использование такого оружия для штурма укрепленных позиций в промзоне города.

9 апреля украинские солдаты взорвали цистерну с азотной кислотой в Рубежном, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. За несколько дней до этого бойцы ВСУ, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно, с соляной кислотой. Момент подрыва цистерны был рассчитан таким образом, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

25 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения США о российском химоружии являются попыткой переключить внимание на фоне скандала в мире с американскими биолабораториями. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков также подчеркнул, что Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия.

