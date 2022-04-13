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Мужчина симулировал рак, выманил у друга миллионы рублей и потратил их на игры

Wales Online: фармацевт притворился больным раком и выманил у друга 57 миллионов рублей

Фото: Unsplash

Фармацевт из британского города Ноттингем выманил у друга сотни тысяч фунтов стерлингов и потратил их на азартные игры. Об этом сообщает Wales Online.

33-летний Питер Саад обманывал своего религиозного друга, симулируя рак яичек, который, возможно, перешел в терминальную стадию. Для убедительности он подделывал медицинские документы, в том числе результаты МРТ. В общей сложности мошенничество принесло ему 534 тысячи фунтов стерлингов (57,4 миллиона рублей).

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Сначала Саад уговорил друга, чье имя не разглашается, направить ему 228,2 тысячи фунтов стерлингов (24,5 миллиона рублей). Для этого он заявил, что лекарство, которое он купил в США, изъяли из-за проблем с карточкой и теперь ему нужны деньги на оплату ссуды. Позже мужчина притворился, что у него диагностировали рак, и друг выслал ему еще 127,1 тысячи фунтов (13,7 миллиона рублей). Затем Саад выманил 121,3 тысячи фунтов (13 миллионов рублей) у его компании.

Друг стал подозревать неладное, когда счета-фактуры, выписанные Саадом, оказались поддельными. Затем с ним связался отец Саада и рассказал, что заявления его сына о наличии бизнеса в США и смертельном диагнозе — это ложь. По его словам, в действительности Саад пристрастился к азартным играм и тратит все деньги на них.

В конце концов мошеннику пришлось признать, что он страдает от игромании. На медицинском трибунале Саад утверждал, что прошел лечение и излечился от игромании, однако это не помогло. Трибунал принял решение исключить его из реестра специалистов Главного фармацевтического совета.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Бродстейрс симулировала рак, чтобы собрать пожертвования. Деньги женщина потратила на развлечения, азартные игры, походы на футбольные матчи, рестораны и путешествия.

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Алиса Дмитриева
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