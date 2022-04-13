Стало известно о вероятном пропуске Медведевым «Ролан Гаррос»

Журналист Джеймс Грей сообщил, что Даниил Медведев может пропустить «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев может пропустить «Ролан Гаррос», который стартует 22 мая. Об этом стало известно журналисту Джеймсу Грею, о чем он сообщил в Twitter.

Грей подтвердил информацию о том, что Медведев снялся с Открытого чемпионата Италии, который стартует в Риме 8 мая. «Не удивлюсь, если мы не увидим его на "Ролан Гаррос"», — заключил журналист.

В начале апреля сообщалось, что Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев утверждал, что спортсмен восстановится к старту Открытого чемпионата Франции.

31 марта Даниил Медведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP Masters-1000 в Майами. Победа в матче могла вернуть Медведеву первое место в мировом рейтинге, с которого в феврале россиянин сместил серба Новака Джоковича.