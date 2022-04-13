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Стало известно о вероятном пропуске Медведевым «Ролан Гаррос»

Журналист Джеймс Грей сообщил, что Даниил Медведев может пропустить «Ролан Гаррос»

Фото: SMG / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев может пропустить «Ролан Гаррос», который стартует 22 мая. Об этом стало известно журналисту Джеймсу Грею, о чем он сообщил в Twitter.

Грей подтвердил информацию о том, что Медведев снялся с Открытого чемпионата Италии, который стартует в Риме 8 мая. «Не удивлюсь, если мы не увидим его на "Ролан Гаррос"», — заключил журналист.

В начале апреля сообщалось, что Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев утверждал, что спортсмен восстановится к старту Открытого чемпионата Франции.

31 марта Даниил Медведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP Masters-1000 в Майами. Победа в матче могла вернуть Медведеву первое место в мировом рейтинге, с которого в феврале россиянин сместил серба Новака Джоковича.

Николай Костюков
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