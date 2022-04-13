Вячеслав Фетисов заявил, что в российском хоккее больше звезд и побед, чем в футболе

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил превосходство хоккея над футболом в России. Его слова приводит Sport24.

«У нас огромное количество хоккейных мегазвезд, наши сборные достигали великих побед. Самое главное — история российского хоккея, победные традиции и огромное количество великих представителей этого вида спорта», — заявил Фетисов. Он считает, что по этим причинам хоккей в России любят больше, чем футбол.

4 апреля спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о популярности футбола в России. Он посчитал, что футбол — спорт номер один во все времена, но отметил, что на уровне национальных чемпионатов биатлон обсуждают больше, чем футбол.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские хоккеисты не смогли завоевать золото, проиграв в финале команде Финляндии. Сборная России по футболу не сумела выйти из группы на чемпионате Европы 2020 года, заняв последнее место.