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Спорт

Фетисов объяснил превосходство хоккея над футболом в России

Вячеслав Фетисов заявил, что в российском хоккее больше звезд и побед, чем в футболе
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил превосходство хоккея над футболом в России. Его слова приводит Sport24.

«У нас огромное количество хоккейных мегазвезд, наши сборные достигали великих побед. Самое главное — история российского хоккея, победные традиции и огромное количество великих представителей этого вида спорта», — заявил Фетисов. Он считает, что по этим причинам хоккей в России любят больше, чем футбол.

4 апреля спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о популярности футбола в России. Он посчитал, что футбол — спорт номер один во все времена, но отметил, что на уровне национальных чемпионатов биатлон обсуждают больше, чем футбол.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские хоккеисты не смогли завоевать золото, проиграв в финале команде Финляндии. Сборная России по футболу не сумела выйти из группы на чемпионате Европы 2020 года, заняв последнее место.

Анастасия Борисова
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