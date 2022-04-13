Симферополь отметил 78-ю годовщину освобождения от фашистов

13 апреля симферопольцы отметили 78-ю годовщину освобождения города от фашистов

Жители Симферополя отмечают 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает агентство REGNUM.

В среду, 13 апреля, на Воинском кладбище города и в сквере Победы прошло торжественное возложение цветов и венков. В мероприятиях приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, а также ветераны и местные жители.

«Более 75 лет прошло, а тема становится все актуальнее, ждем празднования освобождения от нацистов Мариуполя. В мире, как видите, ничего не меняется», — сказал Аксенов.

Также с годовщиной освобождения города от нацистов симферопольцев поздравил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. Он напомнил им про ад и ужасы, которые пережили крымчане за 865 дней и ночей оккупации столицы. Он также отметил мужество, с которым местные жители сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и подполье, рассказал о тяжелом труде в тылу.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения нашим воинам, кто мужественно сражался с жестоким и коварным врагом в годы Великой Отечественной войны, кто ценой своей жизни отстоял мир и свободу на родной земле. Без их великого подвига не было бы Великой Победы», — заявил Гоцанюк.

1 ноября 1941 года началась немецко-румынская оккупация Симферополя, в ходе которой проводились массовые репрессии и геноцид населения. Вплоть до освобождения города оккупантами было убито и замучено около 22,5 тысячи мирных жителей.

Город был освобожден от фашистских захватчиков 13 апреля 1944 года в ходе Крымской наступательной операции. Стремительные действия Красной армии и партизанских отрядов позволили быстро овладеть Симферополем, тем самым сохранив наступательный порыв на Севастополь.

Успешное завершение Крымской операции привело к полному разгрому 17-й армии Вермахта.