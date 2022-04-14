В Германии задержали подозреваемых в подготовке похищений политиков

В ФРГ задержали четырех экстремистов, планировавших похитить известных немецких политиков

Полиция ФРГ задержала группу экстремистов, которые подозреваются в антиправительственных действиях и подготовке похищения ряда немецких политиков. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В прокуратуре города Кобленц на юго-западе Германии сообщили, что в ходе рейда управления криминальной полиции была задержана группа из четырех человек, которые намеревались похитить ряд известных немецких политиков, в том числе министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.

Следователи сообщили, что подозреваемые являются членами организации Vereinte Patrioten («Объединенные патриоты» — прим. «Ленты.ру»), планировавшими свержение демократического строя в ФРГ и эскалацию мировой напряженности.

Помимо экстремизма, они обвиняются в нарушении закона о хранении оружия. Полиция изъяла 22 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, золотые слитки и серебряные монеты.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Германии арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к организации массовых протестов. Полиция провела обыски в их квартирах, расположенных по всей стране. По версии обвинения, эти люди участвовали в протестах против коронавирусных ограничений, подготовке участников движения к дракам, пытались провоцировать насилие и нападали на людей, в том числе левых активистов.

