По всей Германии прошли обыски в квартирах правых экстремистов

В ФРГ арестовали четырех подозреваемых экстремистов и провели обыски в их квартирах

Правоохранительные органы Германии арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к правой экстремистской группировке и провели обыски в их квартирах, расположенных по всей стране. Об этом пишет Генпрокуратура ФРГ.

В общей сложности речь идет о 50 подозреваемых, однако большую часть из них пока не арестовали. Под стражу заключены только четверо из них, каждый является гражданином Германии. Обыски прошли утром 6 апреля.

По версии обвинения, эти люди участвовали в протестах против коронавирусных ограничений, подготовке участников движения к дракам, пытались провоцировать насилие и нападали на людей, в том числе левых активистов. Один из подозреваемых также обвиняется в попытке создать террористическую организацию.

Как отмечает ТАСС, в правоохранительных органах считают, что к насилию среди членов правых движений в ФРГ склонны 13 тысяч человек (всего к сторонникам правой идеологии причисляют 33 тысячи человек).