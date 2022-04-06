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По всей Германии прошли обыски в квартирах правых экстремистов

В ФРГ арестовали четырех подозреваемых экстремистов и провели обыски в их квартирах

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Правоохранительные органы Германии арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к правой экстремистской группировке и провели обыски в их квартирах, расположенных по всей стране. Об этом пишет Генпрокуратура ФРГ.

В общей сложности речь идет о 50 подозреваемых, однако большую часть из них пока не арестовали. Под стражу заключены только четверо из них, каждый является гражданином Германии. Обыски прошли утром 6 апреля.

По версии обвинения, эти люди участвовали в протестах против коронавирусных ограничений, подготовке участников движения к дракам, пытались провоцировать насилие и нападали на людей, в том числе левых активистов. Один из подозреваемых также обвиняется в попытке создать террористическую организацию.

Как отмечает ТАСС, в правоохранительных органах считают, что к насилию среди членов правых движений в ФРГ склонны 13 тысяч человек (всего к сторонникам правой идеологии причисляют 33 тысячи человек).

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Виктория Кондратьева
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