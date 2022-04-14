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Спорт

Команда «Формулы-1» отказалась отдать российскому гонщику Мазепину его болид

Команда «Формулы-1» Haas отказалась отдать российскому гонщику Никите Мазепину его болид
Никита Мазепин

Никита Мазепин. Фото: Federico Basile / Globallookpress.com

Американская команда «Формулы-1» Haas отказалась отдать российскому гонщику Никите Мазепину его болид. Об этом сообщает Motorsport.

Отмечается, что речь идет об автомобиле, на котором россиянин выступал в 2021 году. Команда настаивает на выплате компенсации в размере более восьми миллионов долларов. «До тех пор, пока сумма не будет выплачена, со стороны Haas не существует никаких обязательств по доставке болида», — говорится в заявлении Haas.

Ранее владелец команды Джин Хаас раскрыл причину, по которой коллектив решил избавиться от россиянина. По словам функционера, Haas столкнулся с критикой за сотрудничество с пилотом из России.

5 марта Haas прекратила сотрудничество с Мазепиным. Команда также объявила о разрыве соглашения с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала. Российский гонщик назвал решение Haas болезненным и несправедливым.

Дарья Коршунова
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