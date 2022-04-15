Польша приготовилась к испытаниям секретной базы ПРО США
Власти Польши собираются в ближайшие дни начать проведение испытаний на секретной противоракетной базе США в деревне Редзиково. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.
Директор Агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл заявил, что у военных уже есть «точный план и очень четкий график» испытаний. Кроме того, приготовления завершены: все компоненты систем ПРО на месте, а необходимое оборудование установлено.
По данным Rzeczpospolita, возведение базы обошлось США в 850 миллионов долларов. Она оснащена радаром дальнего обнаружения и 24 ракетами-перехватчиками RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA.
Отмечается, что Вашингтон планировал запустить базу еще в 2018 году, однако сроки завершения проекта постоянно откладывались. Он сдвинулся с мертвой точки в условиях российской спецоперации на Украине, которая вызывает опасения у польских властей.