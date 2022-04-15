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Польша приготовилась к испытаниям секретной базы ПРО США

Rzeczpospolita: Польша готовится к началу испытаний противоракетной базы США в Редзиково

Фото: Scott Howe / Reuters

Власти Польши собираются в ближайшие дни начать проведение испытаний на секретной противоракетной базе США в деревне Редзиково. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Директор Агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл заявил, что у военных уже есть «точный план и очень четкий график» испытаний. Кроме того, приготовления завершены: все компоненты систем ПРО на месте, а необходимое оборудование установлено.

По данным Rzeczpospolita, возведение базы обошлось США в 850 миллионов долларов. Она оснащена радаром дальнего обнаружения и 24 ракетами-перехватчиками RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA.

Отмечается, что Вашингтон планировал запустить базу еще в 2018 году, однако сроки завершения проекта постоянно откладывались. Он сдвинулся с мертвой точки в условиях российской спецоперации на Украине, которая вызывает опасения у польских властей.

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Виктория Кондратьева
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