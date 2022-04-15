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30 заключенных российской колонии порезали себе вены пуговицами в знак протеста

УФСИН сообщила об акции протеста 30 заключенных ульяновской колонии, порезавших себе вены

Фото: РИА Новости

30 заключенных ульяновской колонии устроили акцию протеста и порезали пуговицами себе вены. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Инцидент произошел 13 апреля во время проведения обысков. Осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, протестовавшие против проверок, являются злостными нарушителями режима, отметили в ведомстве.

Заключенные совершили акт членовредительства с использованием обломков пуговиц. У них медики констатировали порезы предплечий и оказали необходимую помощь. Участникам акции протеста госпитализация не потребовалась.

12 осужденных написали заявления об отказе от пищи, приготовленной в колонии. Врачи сочли их состояние здоровья удовлетворительным.

Во время обыска осужденный, отбывающий 13-летний срок за наркотическое преступление, ударил сотрудника колонии по лицу. Остальные заключенные разбили в камерах средства видеонаблюдения.

Материалы по ЧП будут направлены в следственные органы. В настоящее время колония работает в штатном режиме, отметили в УФСИН.

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Любовь Ширижик
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