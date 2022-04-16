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Россиянам назвали неожиданный предвестник диабета

Врач-терапевт Хухрев назвал грибковые инфекции предвестником диабета

Фото: Shutterstock

Российский врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что обычно при диабете человека мучает жажда, он часто ходит в туалет по ночам. Тем не менее есть и другие неожиданные симптомы, по которым можно заподозрить заболевание, пишет «Москва 24».

По словам специалиста, у людей с диабетом часто появляются грибковые инфекции в паху, складках кожи, под мышками и на ногтях. Это происходит из-за того, что корреляция между повышением сахара и такими вещами очевидна, добавил Хухрев.

Он отметил, что снижение чувствительности в ногах также может сигнализировать о диабете. «Причем это может быть уже и когда у человека открытый диабет, а может начинаться еще на фазе преддиабета. Могут начинать болеть ноги. Кожа может начинать атрофироваться, сохнуть, терять чувствительность или, наоборот, зудеть», — рассказал врач.

Помимо этого, у таких пациентов чаще встречаются инфекции мочевых путей, заключил Хухрев.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург назвали продукты, которые снижают риск развития сахарного диабета, а также помогают в борьбе со стрессом. По их словам, такими свойствами обладают отруби, гречка и халва.

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Юлия Ямпольская
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