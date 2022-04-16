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Бывший главный тренер сборной России оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ

Тренер Бышовец заявил, что у «Динамо» есть шансы побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец оценил шансы «Динамо» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его цитирует Sport24.

«"Динамо" определенно сможет побороться за чемпионство с "Зенитом". Матч с ЦСКА будет определяющим. После него можно точнее определить возможности», — заявил он. При этом Бышовец отметил, что у сине-бело-голубых больше шансов на завоевание золотых медалей.

«Если говорить о "Динамо", то у них очень хороший подбор игроков, сплав молодости и опыта. Но команде не хватает оригинальности в игре, и нет последнего паса», — объяснил Бышовец. Он добавил, что бело-голубые, владея преимуществом, добиваются своих побед с трудом, но в целом о команде складывается хорошее впечатление.

Ранее 15 апреля «Динамо» обыграло «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ со счетом 2:0. Победа позволила московской команде вплотную приблизиться к лидеру чемпионата «Зениту». В активе клуба теперь 52 очка. Такое же количество очков на счету сине-бело-голубых, которым в рамках 25-го тура предстоит матч против «Урала» 16 апреля.

Дарья Коршунова
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