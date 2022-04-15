Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
2:0
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Специя
1:3
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|33-й тур
Милан
1:0
1-й тайм
live
Дженоа
Италия - Серия А|33-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Спорт

«Динамо» одержало победу над «Ахматом»

Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу со счетом 2:0 над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. На 59-й минуте точным ударом отметился нападающий «Динамо» Федор Смолов. На 79-й минуте Константин Тюкавин сделал счет 2:0.

Победа позволила бело-голубым вплотную приблизиться к лидеру чемпионата «Зениту». В активе команды Сандро Шварца 52 очка. Столько же и у сине-бело-голубых, которым в рамках 25-го тура предстоит матч против «Урала». Встреча пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

У «Ахмата» 32 очка после 25 туров. Грозненцы заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о предотвращении разрушения Каховской ГЭС
Россия направила всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине
В Twitter ввели меры против покупки компании Илоном Маском
Пьер Ришар обратился к Путину из-за ситуации на Украине
В Москве рассказали о минимальном уровне госпитализаций с коронавирусом
WP заявила о просьбе Украины к США признать Россию страной-спонсором терроризма
В Москве открылась программа переподготовки блогеров в рабочих
В Минобороны РФ заявили о планах Киева устроить провокации с обстрелами граждан
Руководитель движения «Маяк» пополнила реестр иноагентов
Российские сенаторы и их жены задекларировали конюшню, грабли и коневозку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.