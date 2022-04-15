«Динамо» одержало победу над «Ахматом»

Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу со счетом 2:0 над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. На 59-й минуте точным ударом отметился нападающий «Динамо» Федор Смолов. На 79-й минуте Константин Тюкавин сделал счет 2:0.

Победа позволила бело-голубым вплотную приблизиться к лидеру чемпионата «Зениту». В активе команды Сандро Шварца 52 очка. Столько же и у сине-бело-голубых, которым в рамках 25-го тура предстоит матч против «Урала». Встреча пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

У «Ахмата» 32 очка после 25 туров. Грозненцы заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.