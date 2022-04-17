Следствие заинтересовалось рассказом жительницы Мариуполя об обстрелах «Азова»

СКР зафиксирует показания жительницы Мариуполя об обстрелах боевиками «Азова» жителей

Следственный комитет России (СКР) заинтересовался рассказом жительницы Мариуполя о преступлениях боевиков украинского батальона «Азов» против мирных жителей города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Показания женщины о том, что боевиками были обстреляны многоквартирные дома и закиданы гранатами квартиры, следователи зафиксируют в рамках уголовного дела о преступлениях, совершенных украинскими правоохранителями против гражданского населения Донбасса. Этим фактам СКР даст правовую оценку.

15 апреля ведомство заявило о намерении изучить данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении большого количества убитых мирных жителей Мариуполя после отхода из города «Азова».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.