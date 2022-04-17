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Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии о скором дефолте России

Замглавы Совбеза России Медведев предупредил Европу о моральном и материальном дефолте
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Дефолт России может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала экономические проблемы страны вопросом времени.

Как уточнил Медведев, Европа обладает не слишком устойчивой финансовой системой, поэтому объявление дефолта России по внешним обязательствам коснется и ее. По мнению российского политика, проблемы в экономике России обернутся для Европейского союза гиперинфляцией и дефолтом.

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«Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — предупредил замглавы Совбеза.

Урсула фон дер Ляйен считает, что западные санкции скоро серьезно скажутся на экономике России. По ее словам, валовой внутренний продукт снизится на 11 процентов, поскольку страну покинули сотни крупных компаний. Она назвала государственное банкротство страны вопросом времени.

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Марина Совина
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