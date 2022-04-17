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16-летний россиянин напал с ножом на младших сестер и сбежал

В Кировской области 16-летний брат зарезал 4-летнюю сестру, а вторую ранил ножом и сбежал

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В поселке Нема Кировской области 16-летний местный житель зарезал четырехлетнюю сестру, вторую — семи лет — ранил и сбежал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, 16 апреля в одном из домов было обнаружено тело ребенка, в больницу была госпитализирована вторая пострадавшая с ножевыми ранениями. На них напал их сводный брат-подросток.

Возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственного-оперативная группа.

В результате оперативных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. Он задержан, в настоящее время его допрашивают следователи. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Любовь Ширижик
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