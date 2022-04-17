Молдавия отказалась продавать Украине истребители МиГ-29, чтобы не «раздражать Россию»

Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе истребители МиГ-29, но получила отказ, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Европейская правда».

По данным журналистов, Кишинев принял такое решение, чтобы не «раздражать Россию». Издание пишет, что Киев обратился с такой просьбой в первые дни специальной операции, но получил «категорический отказ». Молдавия посчитала, что действия будут расценены Москвой как нарушение принципа нейтральности.

В марте президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия не намерена вступать в конфликт на Украине. По ее словам, Молдавия осуждает спецоперацию России на Украине, но в то же время не намерена менять свой нейтральный статус и вступать в конфликт между Киевом и Москвой.

Политик также добавила, что молдавские власти призывают к разрешению сложившейся ситуации за столом переговоров.

