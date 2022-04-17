В России резко сократился размер ипотеки на вторичное жилье

«Известия»: в апреле в России средний размер ипотеки на «вторичку» сократился на 23,7 %

В апреле по сравнению с февралем в России резко — на 23,7 процента — сократился средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье. Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Как объяснила глава офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, снижение показателя связано с изменением формата рынка: сейчас покупатели в основном добирают ипотекой недостающую сумму на расширение жилья, а основные средства поступают от продажи предыдущей квартиры.

Хусаинов рассказал, что сейчас люди покупают более скромные по площади квартиры и загородные дома, чем раньше. За прошедший месяц стоимость квадратного метра на готовое жилье в стране выросла с среднем на три процента, однако в последнюю неделю наметился тренд на снижение — на 0,21 процента. Кроме того, растет доля продавцов, готовых делать скидки, заметил он.

По данным эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, размер займов на вторичные квартиры в массовом сегменте сократился на 10–20 процентов. Средние ставки по таким кредитам сейчас составляют 18–20 процентов, поэтому заемщики стараются увеличить первоначальный взнос, чтобы снизить ежемесячный платеж. Кроме того, россияне стремятся экономить в условиях неблагоприятной экономической ситуации в стране.

Хусаинов считает, что полноценный спрос на вторичку начнет восстанавливаться, когда собственники будут снижать стоимость объектов еще заметнее. Скидки на уровне 7–20 процентов сейчас могут сделать покупку вторичного жилья выгодной благодаря возможности рефинансирования или досрочного погашения кредита в будущем, считает он. Активизируется рынок и в случае снижения ипотечных ставок до 14 процента и меньше, добавил эксперт.

Ранее аналитики пришли к выводу, что в апреле 2022 года россиянам резко разонравилась ипотека — спрос на этот инструмент снизился на 38 процентов. Снижение числа заявок на жилищные кредиты специалисты заметили еще в марте — тогда жители России стали интересоваться ипотекой на 27 процентов реже, чем в феврале. В то время как интерес россиян к кредитам на загородные дома и вторичные квартиры снизился на 38 и 76 процентов соответственно.