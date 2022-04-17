Названа самая импортозависимая отрасль энергетики в России

Эксперт НИУ ВШЭ назвал генерацию электроэнергии самой большой угрозой импортозависимости

В России сложилась сильная зависимость от импортных газовых турбин большой мощности в сфере генерации. В беседе с РИА Новости директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим назвал данную отрасль самой импортозависимой в энергетике страны.

По его словам, наблюдается большая угроза деятельности отечественных производителей электроэнергии, которым в кратчайшие сроки необходимо найти альтернативные пути решения проблемы.

Сасим пояснил, что зависимость от импортных турбин большой мощности вызвана условиями инвестиционных программ. Они предусматривали сжатые сроки строительства новой генерации, из-за чего не представлялось возможным использовать потенциал российского машиностроения, предприятиям которого потребовалось длительное время на разработку и производство.

Эксперт сообщил, что импортными являются 60 процентов имеющихся в России газотурбинных установок, а отечественные — произведены по лицензионным соглашениям иностранных компаний. При этом, полагает Сасим, у России есть пять-семь лет на развитие производства импортозависимой отрасли.