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Володин призвал Зеленского незамедлительно отвести войска из Донбасса

Володин призвал Зеленского незамедлительно отвести войска из Донбасса и признать Крым

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит незамедлительно отвести войска из республик Донбасса, признать Крым российским и установить внеблоковый статус Украины. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое — отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе — фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», — заявил политик.

Володин подчеркнул, что потери украинских войск уже составили 23 367 человек, а в ходе освобождения Мариуполя вчера сдались 1 464 украинских военных.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Марина Совина
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