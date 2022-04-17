Володин призвал Зеленского незамедлительно отвести войска из Донбасса и признать Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит незамедлительно отвести войска из республик Донбасса, признать Крым российским и установить внеблоковый статус Украины. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое — отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе — фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», — заявил политик.

Володин подчеркнул, что потери украинских войск уже составили 23 367 человек, а в ходе освобождения Мариуполя вчера сдались 1 464 украинских военных.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.