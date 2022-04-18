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Американский тренер высказался об отстранении российских фигуристов

Американский тренер Арутюнян заявил, что ничего хорошего в отстранении фигуристов нет
Рафаэль Арутюнян

Рафаэль Арутюнян. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался об отстранении российских фигуристов. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Ничего хорошего в отстранении нет. Независимо от того, из какой страны фигуристы», — заявил он. Тренер подчеркнул, что задача национальных федераций и Международного союза конькобежцев (ISU) заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться. Арутюнян назвал потерей отсутствие претендентов на медали на главных стартах сезона.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы на снятие ISU отстранения с российских фигуристов. «Если, во всяком случае, там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно», — заявила она. Тарасова выразила надежду, что фигуристы скоро вернутся на мировую арену, так как они не сделали ничего плохого. По ее словам, россияне, наоборот, двигали спорт вперед.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Дарья Коршунова
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