Тарасова оценила шансы на снятие отстранения с российских фигуристов

Тарасова заявила, что надеется на скорое возвращение фигуристов из России на мировую арену

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы на снятие Международным союзом конькобежцев (ISU) отстранения с российских фигуристов. Об этом она рассказала ТАСС.

«Если, во всяком случае, там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно», — заявила она. Тарасова выразила надежду, что фигуристы скоро вернутся на мировую арену, так как они не сделали ничего плохого. По ее словам, россияне, наоборот, двигали спорт вперед.

Ранее Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. «Каждый день изоляции российских спортсменов отбрасывает их на несколько шагов назад. Отсутствие турниров сильно ударит по ним», — сказала она. Тренер посчитала, что, в случае длительного отсутствия соревновательной практики, россиянам будет сложно вернуться на прежний уровень.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022.