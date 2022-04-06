Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Бёрнли
Сегодня
21:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Тарасова оценила шансы на снятие отстранения с российских фигуристов

Тарасова заявила, что надеется на скорое возвращение фигуристов из России на мировую арену
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы на снятие Международным союзом конькобежцев (ISU) отстранения с российских фигуристов. Об этом она рассказала ТАСС.

«Если, во всяком случае, там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно», — заявила она. Тарасова выразила надежду, что фигуристы скоро вернутся на мировую арену, так как они не сделали ничего плохого. По ее словам, россияне, наоборот, двигали спорт вперед.

Ранее Тарасова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. «Каждый день изоляции российских спортсменов отбрасывает их на несколько шагов назад. Отсутствие турниров сильно ударит по ним», — сказала она. Тренер посчитала, что, в случае длительного отсутствия соревновательной практики, россиянам будет сложно вернуться на прежний уровень.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Стало известно о попытках США убедить Индонезию не допустить Путина на G20
РФС отстранил трех судей РПЛ до конца сезона
ФСБ задержала в Уфе пособника запрещенной в России террористической организации
Телеведущая Виктория Боня поддержала флешмоб по разрезанию сумок Chanel
Мировому долгу предсказали рекорд
Германия рассмотрит гарантии безопасности для Украины
У берегов Турции обнаружили еще одну мину
В ЛДПР раскрыли подробности об отпевании Жириновского
Политолог объяснила умение умершего Жириновского предсказывать события
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.